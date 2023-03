Histoire & Géographie CM2

Le cahier d'activités 1 (périodes 1 et 2) pour les élèves de CP de la nouvelle méthode de lecture Lili et Paco, en lien avec le manuel de code et de compréhension. LES EXERCICES DE CODE, D'ENCODAGE ET DE PRODUCTION D'ECRITS - Une double page par graphème avec des activités ritualisées - L'autonomie des élèves est privilégiée grâce à une structure très régulière des exercices : discrimination visuelle, repérage syllabique et phonémique, encodage... - Des activités de production d'écrits, en lien avec l'étude de la langue, sont proposées LES EXERCICES DE COMPREHENSION - Des activités permettent de réinvestir, avec la classe, le travail mené en atelier sur les stratégies de compréhension