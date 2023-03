Eleanor et Edward Hamilton mènent une vie parfaite, mais ils cachent un secret qui menace de briser leur monde. Londres, 1929. Eleanor Hamilton est une mère dévouée et l'épouse adorée d'un célèbre héros de guerre. Son mari, Edward, est un pionnier du mouvement eugéniste. Les Hamilton sont en pleine ascension sociale et rien ne semble pouvoir entraver leur avenir radieux. Lorsque Mabel, leur petite fille, commence à avoir des crises, ils doivent faire face à une vérité dramatique : Mabel est épileptique, l'une des maladies " indésirables " contre lesquelles Edward fait campagne. Obligé de cacher leur fille pour ne pas mettre en péril l'oeuvre d'Edward, le couple doit affronter leur passé et les secrets qui ont été enterrés. Eleanor et Edward seront-ils capables de se battre pour leur famille ? Ou la vérité les détruira-t-elle ? Par l'autrice de La Fille du Reich. " J'étais complètement sous le charme de cette histoire puissante, captivante et finalement réconfortante. Bravo, Louise, vous avez encore réussi ! " Gill Thompson " L'histoire d'une jeune fille qui devient épileptique, avec des conséquences dévastatrices pour ses parents et elle, est mise en scène avec finesse et déchire le coeur. J'ai été fascinée par le mouvement eugéniste et par les approches médicales de l'épilepsie dans les années 1920. Louise Fein possède un talent rare pour plonger les lecteurs dans l'histoire de ses personnages et nous inviter à réfléchir sur ce que nous ferions. Son style est vif, chaleureux et attachant, et elle est devenue l'un de mes nouveaux auteurs préférés. " Gill Paul " Alliant une belle écriture à des recherches méticuleuses, Louise Fein vous emportera dans cette histoire aux multiples facettes qui vous invitera à lire jusqu'au bout de la nuit. L'Enfant du secret est un roman époustouflant. Dès le début, j'ai été immergée dans le monde d'Eleanor, d'Edward et de la petite Mabel. J'ai vécu avec eux, et je penserai à eux pendant très longtemps encore. " Jenny Ashcroft