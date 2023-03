Charles Bonaparte. Père de l'Empereur 1er

Napoléon Bonaparte passe pour être le fils d'une famille modeste qui, à force d'efforts, aurait accédé aux plus hautes fonctions. Cette légende digne d'un roman de Charles Dickens est fausse. Voici la vérité enfin révélée grâce à cette biographie événement, fruit de longues années de recherche dans les archives de Corse et d'Italie, consacrée à Charles Bonaparte, le père du plus célèbre des empereurs français. En réalité, Napoléon était issu d'une lignée de notables, aisés et éduqués. Son père, dont la noblesse avait été confirmée par Louis XV, avait l'ambition pour principe. De l'Italie, où il étudia le droit, à la cour de Versailles où il a rencontré le roi, il a mené une vie tambour battant, accumulant richesses et considérations dans les affaires, même s'il lui est arrivé d'en faire de mauvaises. Propriétaire avisé, avocat diplômé, noble reconnu, physiocrate, franc-maçon, Charles voulait que ses huit enfants, dont Napoléon était le deuxième, fassent encore mieux que lui ! Et il leur inculqua le goût du dépassement tout en leur donnant les moyens pour réussir. Il obtint des bourses et privilèges pour ses fils, mais aussi ses filles, qui bénéficièrent d'une éducation exceptionnelle. Père modèle, époux exemplaire, Charles se débattit dans sa terrible agonie à Montpellier, miné par un cancer de l'estomac, à 39 ans à peine. Cette odyssée exceptionnelle, digne d'un film de Martin Scorsese, entre luttes de clans et vendetta, de Pise à Ajaccio en passant par Paris, lève enfin le voile sur l'enfance de Napoléon Bonaparte. Soit un petit garçon formé dès son plus jeune âge à conquérir un monde qui allait s'ouvrir à lui grâce à la Révolution française.