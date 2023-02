Le Répertoire de la cuisine innovante

Plongez au coeur de la structure des aliments ! Le chef cuisinier Thierry Marx et le physicochimiste Raphaël Haumont nous proposent de mieux comprendre la cuisine innovante - haute cuisine maîtrisée - grâce à l'approche complémentaire de la matière et des processus physico-chimiques activés durant la préparation des mets. Ce répertoire moderne de la cuisine vous permettra de maîtriser les produits, d'innover, mais aussi de sublimer les saveurs, pour le plus grand plaisir du consommateur.