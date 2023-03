Mégafauna. Tome 2, Le livre des délices et des infortunes

1506 après Kmaresh. La Muraille qui abrite les Nors, descendants de Néandertal, est plus fermée que jamais. Les terribles Guérisseuses ont détrôné la Reine Gasgar ainsi que son Sapiens d'époux, Timoléon, et ont conclu un marché juteux avec le Prince du Dombrak : une grande quantité de joyaux, en échange du privilège personnel de chasser le gros gibier sur les terres des Nors. Mais les Guérisseuses sont loin d'être sereines : Brumel, fille métisse de Gasgar et de Timoléon, est en fuite. Accompagnée par Pontus, le fidèle ami de son père, et par Krekl, qui appartient aux Homontes (un peuple de petite taille qui vit dans la forêt), elle compte bien franchir la Muraille pour chercher de nouvelles alliances et libérer son peuple. Nicolas Puzenat poursuit sa fable uchronique dont le premier volet a été élu Talent Cultura et BD RTL du mois en 2021, puis sélectionné au Festival d'Angoulême 2022. A la fois récit d'aventure et conte initiatique, ce deuxième livre distille par petites touches une réflexion sur la place de l'humain dans le monde.