Invocatrices, c'est l'histoire d'une jeune femme, Naïma, de son meilleur ami Zary et de deux mondes habitués à se détester. C'est une histoire de guerre, une histoire d'aventure, une histoire d'amour et de magie. C'est une histoire où il y a tout. Tous les ingrédients pour faire un bon roman. Un de ceux qu'on dévore et dont on se souvient. Chacun des deux mondes est aux prises avec un tyran, chacun se bat pour un avenir meilleur. Orpheline, Naïma n'a que dix-sept ans et ne sait rien de ce qui se trouve au-delà des limites de son village. Elle décide pourtant de le quitter pour échapper à la famine. Mais elle n'en sait pas plus sur ce qui l'attend. Elle doit tout découvrir. Tout. La ville, le dictateur fou, la sorcière maléfique, la magie, son destin exceptionnel... "Tu as le rôle principal tandis que nous avons les seconds rôles. D'autres ne sont que des figurants mais sont-ils pour autant davantage maîtres de leur destinée ? Je n'en suis pas sûr... " Dans ce roman de fantasy particulièrement bien mené, Océane Pesnel nous fait vivre plus qu'une aventure, elle nous fait vivre une épopée.