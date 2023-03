Dernière chance. Tome 1, La cage dorée de Céleste

Dom et Willa devaient se marier, mais juste avant la cérémonie, le fiancé a paniqué. Alors, croyant épargner à sa soeur une vie de couple misérable, Kieran a aidé son "presque beau-frère" à s'enfuir... Terrible erreur de jugement, mais qu'attendre d'autre d'un débauché ? Face au scandale, Kieran est tenu pour responsable et sommé de redorer le blason familial en épousant dans les plus brefs délais une femme d'une vertu incontestée. Penaud, il se soumet - sinon, c'est perdre son héritage. Mais est-ce sa faute si la seule femme respectable qui l'intéresse est Céleste, la soeur de Dom ? Qui n'est d'ailleurs peut-être pas si respectable qu'on le dit...