In Périnée We Trust. Sport, sexualité, maternité : transformez votre vie avec un périnée en bonne santé !

Ouvrez vite ce livre et partez à la découverte de cet ensemble de muscles aux multiples fonctions ! Le périnée est le garant de la continence, du soutien viscéral et de l'épanouissement sexuel. Vous l'aurez compris : il est essentiel d'avoir un périnée en excellente santé et en très bonne forme ! Que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez 15 ou 80 ans, que vous soyez maman ou athlète de haut niveau, vous apprendrez tout sur l'anatomie de votre périnée, comment le solliciter en toute sécurité et en prendre soin au quotidien. Vous pourrez ainsi éviter tout un tas de problèmes dont on se passerait bien (des fuites urinaires à la descente d'organes) et, plus globalement, entretenir une belle estime de vous. Les conseils et les exercices de Sabrina Fajau vous accompagneront sur ce chemin à la rencontre de vous-même et vous aideront à devenir des champions du périnée !