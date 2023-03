Mariée par vengeance ; L'enfant d'Alekos Demetriou ; L'odyssée d'une princesse

Mariée par vengeance, Clare Connelly Six ans plus tôt, Marnie a dû renoncer à Nikos Kyriazis, son grand amour. Si le regret n'a cessé de la tarauder depuis, elle doit aujourd'hui faire face à une situation insensée. Nikos vient de lui mettre entre les mains un terrible marché : il sauvera son père de la ruine, si Marnie accepte de l'accompagner à Athènes... pour l'épouser. L'enfant d'Alekos Demetriou, Kate Hewitt Veuve et ruinée. Alors que son époux vient de mourir, Iolanthe est désespérée : non seulement elle hérite d'une entreprise en faillite, mais elle va devoir s'occuper seule de Niko, son fils de neuf ans. Niko qui, bien qu'il l'ignore, est le fruit de la seule et unique nuit qu'elle a passée entre les bras d'Alekos Demetriou, l'ennemi juré de sa famille... L'odyssée d'une princesse, Annie West De la neige ? ! Il ne manquait plus que cela, après cette interminable expédition ? ! D'abord, le voyage secret pour atteindre Athènes ; ensuite, la traversée harassante de la capitale grecque jusqu'à cette île isolée. Pas question pour la princesse Amélie de se laisser éconduire par Lambis Evangelos. Si cet homme l'a rejetée trois ans plus tôt, elle doit oublier sa rancoeur pour le bien de Seb, le petit prince dont Lambis est le parrain... Romans réédités