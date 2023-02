Femmes de justice. Portraits & réflexions

Indésirables ! Comment les femmes ont réussi à entrer dans la magistrature ? Invisibles ! Pourquoi les femmes juges restent inconnues ? Invisibles ! Dans la justice comme ailleurs, les femmes sont inconnues. Pour retrouver les juges pionnières et en brosser le portrait, Gwenola JOLY-COZ a entrepris une démarche historique inédite pour la justice. Ignorer ces femmes, c'est nier la révolution qu'elles ont engendrée par leur entrée dans la magistrature. Entrée qui ne s'est faite qu'en 1946. Les montrer, c'est rappeler la chronologie et découvrir les visages de celles qui ont pris les premières responsabilités : présidente de tribunal, procureure générale, garde des Sceaux, présidente d'un syndicat, première présidente de la Cour de cassation... L'autrice a également choisi d'accompagner chaque récit individuel par une fiche expliquant un concept utile à la conversation mondiale sur l'égalité entre les femmes et les hommes : la mixité, la parité, l'usage féminin du langage... Gwenola JOLY-COZ s'interroge même sur la façon de juger d'une femme ou sur la perception par les hommes d'une justice féminisée. Elle propose une synthèse des réflexions féministes, adaptées au monde judiciaire, pour aider à penser et à agir.