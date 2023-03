Je suis Iron Man. 60 ans

L'un des plus grands visionnaires de l'univers Marvel est mis à l'honneur avec une foule d'histoires retraçant la carrière de Tony Stark, alias Iron Man, à l'occasion des soixante ans du personnage. Des origines à ses aventures les plus récentes, du Tony Stark alcoolique au Tony Stark chef du S. H. I. E. L. D. , retrouvez les plus grands moments de la longue saga d'Iron Man. Pour les 60 ans du héros, nous vous proposons une nouvelle édition de cet album anthologique auquel nous avons ajouté le premier épisode de la série de 2018. Iron Man est l'un des personnages emblématiques de l'univers Marvel, et le héraut de l'âge du Marvel Cinematic Universe.