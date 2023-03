Cyberpunk 2077. Tu as ma parole

Bon retour à Night City ! Le conseil municipal vient de voter un nouveau développement urbain qui empiète sur les arrangements des Valentinos. Afin d'empêcher la gentrification de la ville, le gang embauche trois cyberpunks pour bloquer la réalisation du projet qui jetterait à la rue des vieillards et permettrait aux riches décadents de se vautrer davantage dans la luxure. Les secrets les plus sordides du conseil municipal sont sur le point d'être révélés au grand jour... Le jeu vidéo blockbuster (CD Projekt Red, le studio derrière The Witcher, y a consacré plus de 300 millions de dollars) a été un énorme succès dans le monde entier avec près de 20 millions d'exemplaires vendus. You have my word est le deuxième comic book se déroulant dans la ville fictive de Night City.