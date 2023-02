Questions internationales N° 117, février-mars 2023 : Géopolitique des matières premières

Energies et matières premières, la géopolitique fait un retour brutal dans les relations internationales Invasion de l'Ukraine, dépendance énergétique de l'Union européenne, insécurité alimentaire en Afrique, préservation de l'environnement... la question des matières premières est au coeur de l'actualité. Ce numéro de Quesions internationales étudie les principaux enjeux géopolitiques, économiques et environnementaux. L'exploitation, la transformation et la commercialisation des ressources naturelles attisent en effet les convoitises de nombreux acteurs (Etats, entrerprises, ONG, intermédiaire ect.).