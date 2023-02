What if ? Tome 3 : Classic

Posez-lui la question "Et si... ? " et le Gardien vous fera visiter des univers parallèles de plus en plus improbables, comme ce monde où règne l'anarchie à cause du Docteur Strange, Captain Marvel, Ghost Rider, Spider-Woman, Nova et Shang-Chi. Dans cet album également : les Howling Commandos sont la dernière ligne de défense de la Terre et Spider-Man se bat pour conquérir... l'Audimat ? Avec aussi les Fantastiques, Daredevil et Hellstorm. Sortie du troisième tome de cette série au doux parfum des années 70 au moment où Disney+ diffuse la saison 2 de What If ? Le multivers a le vent en poupe, et pour cause : les prochaines phases des films Marvel lui seront très largement consacrées !