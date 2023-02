Hulk. 60 ans incroyables

L'explosion de la bombe Gamma sur laquelle travaillait Bruce Banner a détruit sa vie. Depuis, le scientifique d'une nature réservée, partage son corps avec une créature destructrice et incontrôlable, une force de la nature que l'on appelle Hulk et qui au fil des années, a connu bien des incarnations. Comme nous l'avons précédemment fait pour Marvel et Spider-Man, nous célébrons les soixante ans de Hulk dans un mook anniversaire revenant sur les périodes marquantes du héros. De quoi fêter un anti-héros qui est loin de prendre sa retraite !