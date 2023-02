Brest polyphonie. Le regard de 10 auteur.ices

Fabien Ribéry est à l'initiative de ce projet. Après Brest, c'est Byzance, qui réunissait 5 photographes autour de la ville de Brest, Fabien Ribéry a souhaité prolonger le plaisir, en demandant à des écrivains de se prêter au jeu. "Brest Polyphonie a donc été pensé comme un recueil où la création est l'une des données de l'amitié, de l'envie de produire ensemble des lignes de sens, de s'enchanter des horizons des autres". Découvrez ici un collectif de 10 auteurs et autrices, et d'une photographe. Chacune et chacun, à leur manière, font entendre des écritures singulières, et donnent voix au signifiant Brest par le texte, ou l'image. Ce recueil chante la musique d'un lieu, la beauté d'un lien. Brest, en somme...