Penser un autre monde. Pédagogie et décroissance

"Ce texte reprend et réélabore de nombreuses remarques sur la décroissance : il s'efforce de les présenter de façon synthétique sous une forme unifiée et cohérente centrée sur la tension entre le défi d'une pédagogie visant à l'émancipation de la religion économique et les institutions faites pour promouvoir le culte de la croissance tout particulièrement dans la formation scolaire". Serge Latouche