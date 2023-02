Le général Louis-Gaston de Sonis. Une âme de feu

Né en 1825 en Guadeloupe, Louis-Gaston de Sonis devint un cavalier intrépide et un officier consciencieux. Père de famille de 12 enfants auxquels il enseignait lui-même le catéchisme, il fut envoyé en mission en Algérie et au Maroc. Quand la guerre de 1870 éclate, il s'engage, ainsi que trois de ses fils. Il perd sa jambe à la bataille de Loigny, juste avant Noël. Souffrant des suites de sa blessure, il mourut à 62 ans, le 15 août 1887, en la fête de l'Assomption de Marie. Un héros valeureux et droit qui renonça à la franc-maçonnerie dont il ignorait les dangers et qui convertit son épouse à la spiritualité du Carmel. Quand on ouvrit son cercueil en 1929, on découvrit son corps intact.