L'élément humain. Comprendre le lien entre estime de soi, confiance et performance

Will Schutz est l'un des plus grands consultants psychologues des organisations aux Etats-Unis. Pour Schutz, il existe un principe fondamental : les êtres humains ont besoin des autres pour vivre, ce besoin pouvant même se comparer à celui de manger ou de boire. Ce constat l'a conduit à étudier des besoins relationnels des individus et leurs comportements. Ces besoins se retrouvant sous trois formes : les besoins d'inclusion, les besoins de contrôle et les besoins d'affection. Il démontre comment la connaissance de soi et la confiance sont primordiales pour l'efficacité personnelle, celle d'une équipe et d'une organisation. Son approche "The human élément" , exposée dans cet ouvrage, confère à la dimension humaine une place majeur dans toute réussite.