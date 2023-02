Le financement des entreprises. Evolutions et actualités juridiques

Le présent ouvrage est issu des actes du colloque ayant pour thème "le financement des entreprises : évolutions et actualités juridiques" , qui s'est tenu à l'Université de Corse, les 7 et 8 octobre 2021. Cet ouvrage aborde "La recherche de capitaux et la diversité des outils de financement des entreprises" (Partie 1), "La recherche de capitaux et le traitement spécifique du risque d'entreprise" (Partie 2) et "La pandémie Covid-19, les mesures exceptionnelles de financement et les enjeux régionaux" (Partie 3).