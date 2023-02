Autrice d'une oeuvre aussi importante par son ampleur (plus de trente-cinq titres) que par sa profondeur, Ágnes Heller reste encore peu traduite dans notre langue. Avec Une éthique de la personnalité, le lecteur français accède enfi n à une pensée majeure qui éclaire non seulement l'époque, mais également le chemin personnel de chacun. Dans un monde où il n'est plus de principes certains s'imposant à tous, il ne peut y avoir d'éthique qu'individuelle : l'éthique de la personnalité. Cela ne livre pas pour autant la morale à l'arbitraire de notre caprice. Car il est parmi nous des hommes et des femmes remarquables qui prouvent par leur existence même que l'on peut toujours agir avec sagesse et bonté. Ces bonnes personnes sont réelles. Comment sont-elles possibles ? demande Ágnes Heller.