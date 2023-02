Lettres du Kansas

1869, Kansas, Etats-Unis. Deux cousines entament une correspondance. Sarah, 18 ans, veut quitter la ferme familiale mais n'envisage surtout pas de se marier. Ellie, 21 ans, est journaliste en ville, à Topeka, et son mari essaie d'écrire des romans. Ils vivent dans une petite chambre, n'ont pas d'argent, mais ont plein d'espoir et de projets. Peu à peu, Sarah et Ellie s'affranchissent du carcan que la société leur impose pour vivre leurs ambitions. Un beau roman épistolaire féministe. Le parcours initiatique et émancipateur de jeunes femmes courageuses qui veulent suivre leurs rêves et être libres.