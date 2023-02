Mon précieux grimoire d'apprentie sorcière

Arts divinatoires, cristaux, potions, magie culinaire... Maîtrisez tous les arcanes de la sorcellerie et percez des secrets ancestraux grâce à ce guide complet, où vous retrouverez : L'histoire des sorcières et les spécificités de chacun de leurs sabbats. Des pas-à-pas détaillés pour vous initier aux arts du tarot et du pendule ainsi qu'à la connaissance des plantes et des cristaux. Des recettes et des tutoriels indispensables (dresser son propre autel, apprivoiser son cristal, purifier sa maison, son corps et son mental...) pour repousser le mauvais oeil et honorer dignement vos divinités fétiches ! A emporter partout avec soi pour pratiquer la magie au quotidien !