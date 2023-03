Pour un coaching sans outil. Présence et relation au coeur de l'accompagnement

Le Groupe de Savoir Interne sur la théorisation du coaching dans le monde des sciences humaines a été invité à intervenir au Symposium de janvier 2022 sur le "Temps du Lien" pour exposer nos travaux oralement et, depuis, nous les avons repris pour la publication de ce Livret après avoir approfondi et élargi notre réflexion. A cette occasion, nous avons décidé de minimiser les contraintes d'écriture et de laisser libre cours à nos envies de travailler chacun un thème plutôt qu'un autre en fonction de notre propre évolution de praticien-chercheur autour des fondamentaux de l'accompagnement professionnel : - la présence en face à face sans usage du savoir ni du pouvoir, - la parole comme seul médiateur, le silence comme point d'orgue, l'obligé de la parole, - et la nécessaire dimension éthique de notre pratique. Nous avons aussi décidé d'assumer la diversité des articles sans volonté d'unifier nos pensées, dans un esprit d'épanouissement des auteurs comme fruit de la réflexion collective et de la coopération intellectuelle des deux années précédentes.