Les cercles de la baronne

Au coeur du creuset créatif parisien des années 1910, la flamboyante et énigmatique baronne Hélène d'Oettingen attire dans son salon du boulevard Raspail la crème des avant-gardes. Avec son cousin l'artiste Serge Férat, elle est mécène de la revue Les Soirées de Paris, et soutient de nombreux peintres et poètes - dont Apollinaire - fascinés par sa chevelure rousse autant que par sa personnalité volcanique. Les galeries Le Minotaure et Alain Le Gaillard, à Paris, reviennent à travers dessins et toiles sur l'étonnant trio artistique et fusionnel formé dans les années 1910 par Hélène d'Oettingen, Léopold Survage et Serge Férat, au coeur des avant-gardes.