Dans l'orgueil du rêve

"C'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'imaginaire". Que se passe-t-il réellement, après la mort ? Sera-t-il possible pour Justin de percer le secret des rêves ; univers immuable où tout est possible ? Comme porté par une force insondable, ce jeune homme se verra arpenter un impardonnable sentier dessiné par un escargot qui le mènera à la vérité, à la présomption et au tourment. C'est en suivant un chemin parallèle à un homme antique qu'il surprendra son propre destin, abdiquant ce qu'il y a de plus précieux en faveur d'un pouvoir fantastique. Là où les mondes se recoupent, va-t-il pouvoir se défaire de cette fatalité ? L'Angélus, lui-même un dérivé du mot "Ange" semble marquer la vie humaine de son sceau, matin, midi et soir. Et, effectivement, "Angelus Domini nuntiavit Mariae" ("l'Ange du Seigneur annonça sa conception à Marie") ramène encore à l'idée de la virginité sacrée.