Médecin phytothérapeute de 43 ans, Marc vit une semaine sur deux avec Manon, sa fille de 10 ans, passionnée de papillons. En quête de l'Apollon, un spécimen rare et protégé, ils profitent de leurs vacances pour séjourner dans un village du Haut-Jura où ils rencontrent Lisa Lou, la propriétaire de la "Ferme des violons" , et son fils Corentin, grand amateur d'astronomie et d'exploration. Les moments qu'ils partagent chaque jour se révèlent intenses. Les enfants deviennent rapidement complices et Marc tombe fatalement sous le charme de son hôte. L'attirance de Lisa Lou est-elle réciproque ? Leur vie en serait totalement bouleversée...