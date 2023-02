Mère Teresa. 1910-1997

D'une générosité absolue, Mère Teresa dédia sa vie aux pauvres et aux déshérités, inspirant des générations de bénévoles à travers le monde. Née en 1910, Anjezë Gonxhe Bojaxhiu comprend à seulement douze ans ce qu'elle veut faire de sa vie : aider les pauvres. Elle s'engage donc dans la religion afin d'être envoyée en Inde où la misère est partout. Ce n'est qu'après plusieurs années entre les murs rassurants d'une école, que Mère Teresa atteint enfin son but et pénètre dans les bidonvilles de Calcutta pour aider les populations qui n'ont plus rien. Elle crée les uns après les autres des lieux pour s'occuper des mourants, des orphelins ou encore des lépreux. Peu à peu, sa congrégation religieuse se répand dans le monde entier pour sauver ceux dans le besoin, menant Mère Teresa jusqu'au prix Nobel de la paix.