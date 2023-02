Btk. Dennis "Bind Torture Kill" Rader

Dix meurtres en 17 ans de méfaits. Dennis Rader est un tueur en série américain surnommé le BTK Killer pour "Bind, Torture and Kill" soit "Attacher, Torturer et Tuer" , son modus operandi. Il l'a lui-même reconnu, il aimait torturer des animaux étant petit, une caractéristique qu'on retrouve régulièrement chez les tueurs en série. Rader est responsable de la mort de 10 personnes (dont 2 enfants), ses "projets" comme il les appelait. Il attendait les victimes dans leur maison et les séquestrait avant de les étrangler. S'il ne les violait pas, il a affirmé lors de son procès avoir agi pour répondre à des pulsions sexuelles. Son dernier crime date de 1991, mais il ne fut arrêté qu'en 2005, après avoir recommencé à envoyer des lettres anonymes aux médias et à la police pour se vanter de "son oeuvre" . Pourquoi ? Parce qu'il s'ennuyait... Etienne Jallieu obtient à grand peine l'autorisation d'aller l'interviewer dans sa prison : El Dorado correctional Facility, au Kansas, où il est condamné à 10 peines de perpétuité consécutives. Leur entretien sera glaçant.