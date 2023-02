2012. Depuis des années, Maureen Kearney, syndicaliste d'Areva, défend les intérêts du fleuron du nucléaire français. Proche d'Anne Lauvergeon, elle fréquente les ministres et les capitaines d'industrie. Lorsqu'elle apprend que l'ennemi juré d'Areva, EDF, est prêt à signer un contrat avec les Chinois qui pourrait entraîner un transfert de technologies, elle monte au créneau, alerte les politiques. Le 17 décembre, elle est retrouvée chez elle ligotée et violée. Une enquête est lancée par la gendarmerie. Alors tout bascule. Publié en 2019, La Syndicaliste a été l'objet de nombreuses adaptations, tant à la radio qu'à la télévision. Le documentaire réalisé par la radio irlandaise RTE a été primé au festival Radio Awards de New York. Réalisé par Jean-Paul Salomé, le film, avec Isabelle Huppert dans le rôle principal, a été sélectionné à la Mostra de Venise en septembre 2022 et couronné du Chabrol du public au festival du Croisic. Un récit haletant. L'Obs. Ce pourrait être un excellent roman policier ou d'espionnage. C'est une histoire vraie, malheureusement. Paris Match. Préface inédite de l'autrice. Postface de Pierre Péan.