Cherche, trouve et compte Les contes

A toi de chercher, trouver et compter les éléments cachés ! 1 panier, 2 hiboux, 3 écureuils, 4 papillons, 5 pommes de pin... Dans l'univers du Petit Chaperon rouge, du Livre de la jungle, du Vilain Petit Canard, du Chat botté, des Trois Petits Cochons, de la Petite Poule rousse et de Boucle d'or : amuse-toi à retrouver plus de 200 éléments cachés !