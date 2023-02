L'économie au CAPES de Sciences économiques et sociales - 2e éd.. Capes de Sciences économiques et sociales

Vous allez passer le Capes de sciences économiques et sociales ? Ce manuel constitue un outil de travail adapté à vos besoins et aux exigences des concours. Il prépare aux épreuves écrites et orales du CAPES en économie, tant dans leur dimension disciplinaire que didactique et pédagogique. Cet ouvrage vous propose : - Une présentation du concours et du métier de professeur de sciences économiques et sociales. - La méthodologie détaillée des épreuves. - Toutes les connaissances du programme présentées sous forme de chapitres thématiques comprenant : les notions, les questions clés, un cours complet, les définitions, les chi ffres-clés et les principaux auteurs et références bibliographiques à connaître. - La didactique et la pédagogie à maîtriser, illustrées par des exemples et des exercices d'application concrets : séquences pédagogiques, mise en activités des élèves et évaluation. - Des sujets corrigés pour les épreuves écrites et orales. Ce livre constitue également une aide solide à la préparation de l'Agrégation de sciences économiques et sociales et peut intéresser les enseignants déjà en poste qui veulent perfectionner leurs connaissances et réfl échir sur leurs pratiques pédagogiques.