L'oracle des déesses africaines. 44 cartes pour recevoir la guidance et la puissance des déesses de la diaspora africaine

Un magnifique oracle représentant 44 déesses africaines, esprits, reines et ancêtres du continent africain et de toute la diaspora. L'oracle des déesses africaines vous invite à ressentir la guidance et la puissance des figures ancestrales africaines. Découvrez leurs origines, leur histoire, leur temple, leur élément et ce qu'elles ont à vous dire. Suivez leur guidance, entendez leur message et cheminez vers votre éveil spirituel. 44 cartes composées de 9 séries qui rendent hommages aux figures féminines sacrées de la diaspora africaine : Gardiennes du Seuil, Ancêtres, Conjuratrices, Guerrières, Ombres, Aimantes, Griottes, Reines et Grandes Prêtresses.