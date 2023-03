Osons comprendre. L'avenir de l'énergie

Prix élevés de l'essence et du gaz, système électrique fragilisé, vulnérabilités géopolitiques : d'où vient la crise de l'énergie et comment en sortir ? Comment conjuguer préservation du climat et pérennité énergétique ? Faut-il sortir du nucléaire ? Quelle place pour les énergies renouvelables ? Et la sobriété énergétique dans tout ça ? Ce livre répond à toutes ces questions et bien d'autres pour nous aider à nous repérer dans les débats sur l'avenir de l'énergie en France.