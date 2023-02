Ma petite bibliothèque Les émotions. Coffret en 8 volumes : La colère ; L'attente ; La joie ; La confiance ; Le dégoût ; La surprise ; La tristesse ; La peur

Huit petits livres en carton pour découvrir les huit émotions primaires : la colère, l'attente, la joie, la confiance, le dégoût, la surprise, la tristesse et la peur. Apprends à les reconnaître grâce aux expressions du corps et du visage ! Une magnifique et riche bibliothèque qui, grâce à ses illustrations amusantes et ses histoires en rime, te fera découvrir les principales émotions. Apprendre en lisant et en s'amusant sera un véritable jeu d'enfant !