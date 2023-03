La magie de l'astrologie. Se relier au pouvoir des astres

Un grimoire éthique, pratique et simplissime pour vivre en harmonie avec soi-même et apprendre à se relier aux pouvoirs des astres Ce grimoire de magie naturelle reprendra les bases et vous apprendra tout ce que vous avez à savoir pour : - Intégrer l'astrologie dans votre pratique de la sorcellerie - Comprendre les bases de l'astrologie (signes du zodiaque, les planètes et les maisons) - Identifier votre soleil, votre lune et votre ascendant - Savoir lire votre thème astral - Comprendre ce que signifie Mercure en rétrograde et comment y survivre ! - Utiliser l'astrologie dans le cadre de votre pratique magique et de votre quotidien