Bretagne Sud. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! D'îles en presqu'îles, de longues plages de sable en criques secrètes, la côte craquelée du sud de la Bretagne se visite au rythme des marées... ou bien au sec, sur les traces de Merlin, des ducs et de la Résistance. Et comme escales ? Fruits de mer, galettes et kouign-amann ! Dans Le Routard Bretagne Sud, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (goûter au véritable kouign amann de Douarnenez, eespirer à pleins poumons l'air du large, perché sur la mythique pointe du Raz, ou en parcourant le cap de la Chèvre...), des visites (arpenter les rues médiévales de Quimper, capitale de la Cornouaille, découvrir Locronan, village magnifiquement resté dans son atmosphère moyenâgeuse...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Bretagne sud hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.