Anne Tome 5 : Anne dans sa maison de rêve

Anne Shirley et Gilbert Blythe sont enfin mariés. Ils ont quitté Avonlea pour s'installer à Glen St. Mary, dans un village de pêcheurs où Gilbert pratique la médecine. Ils habitent une petite maison blanche bâtie sur la grève du port. Entourée d'arbres et située près d'un ruisseau, elle ressemble à un véritable rêve pour la jeune Anne. C'est dans cet environnement remarquable - et grâce à l'arrivée de plusieurs nouveaux personnages - que l'inimitable Anne mènera une existence parsemée d'incidents drôles et de moments tragiques. Car la vie se déchaîne toujours autour de cette amoureuse de la nature et des gens !