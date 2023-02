CRPE - Admission. 200 questions sur l'enseignement de l'EPS à l'école primaire, Edition 2023

Cet ouvrage accompagne les candidats dans la préparation de la deuxième épreuve orale qui consiste entre autres en un entretien permettant d'évaluer les compétences du candidat pour l'enseignement de l'EPS à l'école primaire. Cet ouvrage traite diverses thématiques essentielles : - les textes officiels , - les programmes d'EPS , - le cadre matériel et réglementaire des activités , - la sécurité et la surveillance , - les aspects pédagogiques , - l'enfant et son développement moteur.