Super manuel de physique Semestre 2. MPSI-PCSI-PTSI-MP2I, 5e édition

Le manuel tout-en-en et en quadri qui exploite de nombreux supports visuels, des expériences réelles et imaginaires et des démonstrations dynamiques, commentées "comme en classe". Cet ouvrage est conforme au nouveau programme du semestre 2. Ce manuel exploite de nombreux supports visuels, des expériences réelles ou imaginaires et des démonstrations dynamiques, commentées "comme en classe" . Concepts, dispositifs expérimentaux, tout est illustré, tout est commenté. Le cours détaillé et illustré par plus de 800 illustrations en couleurs. L'essentiel de chaque chapitre sur une double page. Les applications : plus de 100 exercices et problèmes (tous avec corrigés très détaillés) complétés par 24 méthodes. L'esprit des programmes : approches expérimentales, présentation des applications industrielles, introduction aux outils numériques et maquettes 3D à télécharger.