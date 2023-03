Spider-Man l'Intégrale : 1988-1989

Après l'incident Venom, Peter Parker remet son costume rouge et bleu pour affronter le crime. Il aura fort à faire face à Silver Sable, l'Homme-Sable, Black Fox et bien d'autres, mais on peut faire confiance au Tisseur pour tenir tête à ses ennemis. En plus des victoires de Spider-Man, Peter sort un livre et nage dans le bonheur avec Mary Jane... Mais est-ce que cette allégresse va durablement s'installer dans la vie du héros ? Voici une période essentielle pour Spider-Man, puisque c'est celle où émerge, aux côtés de David Michelinie, le dessinateur Todd McFarlane, le créateur de Spawn. Cet album contient également un Annual inédit en France, s'inscrivant dans le cadre de l'évènement Evolutionary War.