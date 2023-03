Captain America : Le New Deal

Au lendemain du 11 septembre, alors que les Américains traumatisés par l'horreur qu'ils viennent de vivre, se méfient les uns des autres, Captain America se doit (encore plus que d'habitude) de défendre les valeurs positives de l'Amérique en rappelant au peuple l'une des plus importantes d'entre elles : le patriotisme. Mais les ennemis guettent et menacent d'ébrécher la foi de la Sentinelle de la Liberté. Suite aux attentats du World Trade Center, les regards se sont tournés vers Marvel pour savoir comment allait réagir le plus connu des patriotes américains. Les dessins du trop rare John Cassaday (Astonishing X-Men, Planetary) subliment une saga qui est avant tout le marqueur d'une nouvelle ère.