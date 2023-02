La falaise de la Repentie : Eclairer la pénombre

Mai 1753. Camille Lemonnier, 20 ans, est désormais propriétaire d'une boulangerie à Saint-Martin de Ré et d'un café à La Rochelle. Malgré elle, elle va se retrouver au coeur de nombreuses disparations et trafics. Camille compte bien faire valoir ses talents culinaires et son goût pour les idées nouvelles, que Mme de Tencin lui laissa en héritage. Quand son destin l'appelle quelques semaines à Paris pour répondre à ses ambitions, elle croise d'anciennes connaissances, qui mettent son coeur et son esprit à rude épreuve. Entre ces liens qu'elle ne peut renier et les nouvelles rencontres, elle plonge malgré elle au coeur de sombres intrigues mêlant disparition d'enfants, violences à la Salpêtrière ou trafics innommables. Comme dans son adolescence, sa quête des goûts et des saveurs croisera ainsi d'autres combats, synonymes de justice, d'émancipation et de sororité. Car il est temps pour Camille de grandir et faire des choix, malgré la pénombre qui menace.