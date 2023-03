Le portrait d'une femme en lutte avec une existence qui la brise Il pleut sur Montfavet ce jour-là. Il pleut sur la voiture dans laquelle Lili, révoltée, malheureuse, se sent étouffer. Devant elle, les grilles d'un hôpital psychiatrique. Son mari, Hector, prétend que c'est pour elle la seule solution. Hector que tout le monde admire, adule, Hector qui sait quoi penser et infliger aux autres. Pour Lili, la vie bascule. Derrière les murs, cependant, il y a des êtres merveilleux, étonnants, attachants. Antonin, notamment ; ou encore le Mage. Derrière les murs, surtout, il y a les pages nécessaires d'un journal intime, qui ramènent Lili à ses secrets, à ses douleurs et à son village natal de Corse, où tout se sait et tout se tait. Ce premier roman de Philippa Motte s'impose comme un hymne à la transmission. A propos de l'autrice Philippa Motte est formatrice et consultante spécialisée sur les thématiques de la santé mentale et du handicap psychique au travail. Le jour où ma mère m'a tout raconté est son premier roman. " Philippa Motte est une pionnière. " Le Monde " Un texte très puissant qui évoque la condition d'une femme, des femmes. " France bleu RCFM " Un bijou de tendresse et de subtilité". Gérard Collar, Librairie de La Griffe noire