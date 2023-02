Colora (crocodile)

Développe la coordination main-oeil et la motricité fine. Des contours épais aident à ne pas dépasser. Stimule la connaissance des tout-petits : des couleurs et des nombres. Grâce à ces nouveaux livres de coloriage, les jeunes enfants pourront composer de magnifiques oeuvres d'art. Les contours épais les aident à ne pas dépasser et le coloriage guidé stimule l'apprentissage des couleurs primaires et des chiffres. En suivant les instructions, les enfants pourront créer de fabuleux dessins dont ils pourront être fiers.