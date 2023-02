Je découvre la résolution de problèmes. Observer, s'entraîner, raisonner, Edition

Une initiation à la résolution de problèmes Cet ouvrage propose 50 situations de recherche concrètes pour développer l'observation, la logique et la construction du raisonnement mathématique des enfants du début cycle 2. Conçue par une enseignante, cette approche ludique mais rigoureuse de la résolution de problèmes permet à l'enfant d'élaborer des procédures et stratégies de plus en plus complexes pour venir à bout de tous les problèmes. 50 fiches détachables à utiliser en classe ou à la maison !