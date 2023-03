Chat perché. Tome 1. La ficelle d'or

Suri, qui aime les monstres, espère les dompter un jour. Elle étudie leurs traditions, et fait trembler les autres enfants en racontant des histoires à leur sujet. Malheureusement, personne ne la prend au sérieux. Mais la témérité, l'intelligence et l'ambition de Suri vont lui servir quand elle devient la propriétaire inattendue d'un morceau de ficelle, auquel elle accroche une amulette en forme de dent de dragon pour se protéger. Elle rencontre alors un garçon étrange qui semble porter une attention particulière à cet objet. C'est le début pour Suri d'une succession de rencontres et d'événements mystérieux qui vont la mettre malgré elle sur le chemin de l'aventure... et de son rêve.