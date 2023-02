L'un des rares ouvrages de synthèse pour comprendre les débats sur le fonctionnement de notre démocratie privilégiant la période contemporaine. L'objectif de l'ouvrage est de proposer des éléments théoriques et factuels pour comprendre les défis auxquels notre démocratie est confrontée (la progression de l'abstention, la désaffiliation politique des jeunes, la crise des partis politiques...). En privilégiant la période contemporaine (avril 2002-juin 2022), cette synthèse mobilise à la fois les fondements de la sociologie politique et s'appuie sur les développements les plus récents de cette branche importante de la sociologie. L'objectif de ce travail est de fournir aux lecteurs des éléments de réponse éclairants pour comprendre l'état de notre démocratie actuelle.