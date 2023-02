Comment le sport peut inspirer l'entreprise. Instaurer un management de l'incertitude centré sur l'humain

Comment les entreprises peuvent s'appuyer sur des méthodes éprouvées dans le domaine sportif pour gagner en efficacité ? La crise sanitaire de la Covid-19 a profondément affecté les formes de travail en entreprise. Cette situation a entraîné de nouvelles aspirations des chez les collaborateurs. Ceux-ci souhaitent trouver plus de sens à dans leur travail, dans une entreprise devenue plus soucieuse de replacer l'humain au centre de ses préoccupations. Il échoit aux managers de conduire cette évolution des pratiques et de culture. L'exercice est délicat dans une entreprise déjà poussée au changement car bousculée par un monde agile, immédiat et digital. Le sport offre des pistes de travail et des solutions inspirantes pour y parvenir. En effet, les coachs sportifs, tout en veillant au bien-être de leurs athlètes, pratiquent une culture de faire face aux crises, celles-ci étant permanentes. Deux coachs, sportif et en entreprise, croisent leur expérience pour montrer, en dépassant les habituels clichés, comment le sport peut inspirer l'entreprise.