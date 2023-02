Lexique thématique en STAPS

Ce lexique permet un accès simple, pratique et completà de nombreuses définitions, aux concepts et aux notions clés de tous les domaines scientifiques rencontrés en STAPS. Avec 500 entrées, l'étudiant à la recherche d'une notion inconnue, oubliée ou à travailler, pourra la découvrir ou se la remémorer et acquérir ainsi des " certitudes " ou automatismes, utiles à la rigueur du travail universitaire. Les termes définis dans ce lexique sont classés dans l'ordre alphabétique et reflètent la pluridisciplinarité de cette filière universitaire. Cet outil permettra à une personne à la recherche d'une définition de prendre aisément connaissance d'une explication à la fois concise et d'une grande précision, scientifique ou technique. De plus, enrichi d'une bibliographe importante avec des textes de référence, il permettra de conduire le lecteur à retrouver très rapidement le contexte dans lequel se situent les définitions présentées pour les approfondir. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de licences, masters et doctorats de la filière STAPS.